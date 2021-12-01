الصحة تسجل 889 إصابة جديدة و24 حالة وفاة

2021/12/01 | 18:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 2.08 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 1 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 889 إصابة جديدة، و24 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1203 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.3%.

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