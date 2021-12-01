"الروبوتات القاتلة".. تحرك لحماية البشرية من سلاح "خارج عن التحكم"

2021/12/01 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، أن على الحكومات الموافقة على فتح مفاوضات بشأن معاهدة جديدة للاحتفاظ بالسيطرة البشرية الهادفة على استخدام القوة.

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