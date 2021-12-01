2021/12/01 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة ..الداخلية تصدر قراراً يخص نادي الشرطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. الداخلية تصدر قراراً يخص نادي الشرطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. الداخلية تصدر قراراً يخص نادي الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).