كريستيانو يشكك في أحقية ميسي بالكرة الذهبية

2021/12/01 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، الجدل بعد فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، بينما حل كريستيانو رونالدو سادسًا.

ونشر أحد الحسابات الداعمة لرونالدو عبر "إنستجرام"، منشورًا أكد خلاله أن النجم البرتغالي يستحق الكرة الذهبية، في ظل الأرقام التي حققها مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي، وأهدافه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، بالإضافة إلى تألقه مع منتخب البرتغال، وفوزه بلقب هداف اليورو.وسخر الحساب من ميسي، وأشار إلى أنه لم يسجل في ريال مدريد منذ رحيل رونالدو، واختفى بالمباريات الكبرى، وفاز بكأس الملك فقط مع برشلونة وكوبا أمريكا مع الأرجنتين التي كانت تقام كل 4 أعوام ولكنها أصبحت تقام كل عام تقريبا من أجل أن يفوز بها، ولم يسجل في النهائي أو نصف النهائي، ويقدم أداءً باهتًا مع باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أن رونالدو عليه أن يقدم 300% من الجودة ورغم ذلك سيسرقون الجائزة لميسي الذي يمكنه تقديم موسم ضعيف للغاية ويمنحونه الكرة الذهبية في النهاية.وأشاد الحساب بروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، مضيفا أنه كان الأحق بالتنافس مع رونالدو على الكرة الذهبية.

واتهم الحساب مجلة "فرانس فوتبول" بالتحيز لميسي، ووصف الجائزة بالعار والسرقة.

وعلق كريستيانو رونالدو على المنشور، وقال: "هذه حقيقة"، مما آثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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