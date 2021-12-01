2021/12/01 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x4jtI2nneVo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرسالة الخفية لقاسم الأعرجي والكشف عن صمام أمان العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرسالة الخفية لقاسم الأعرجي والكشف عن صمام أمان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).