مصر تفوز بشق الأنفس على لبنان.. وردود فعل متباينة على الظهور الأول

2021/12/01 | 18:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار فوز منتخب مصر على نظيره اللبناني بهدف نظيف في دور المجموعات من كأس العرب على تويتر، إذ تباينت ردود الفعل بين المدح والانتقاد، الأربعاء

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