إعادة شحنة “فناجين أراكيل” إلى إيران بسبب عدم وجود إجازة استيراد

2021/12/01 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، إعادة إصدار عجلة تحمل “فناجين اراكيل”، إلى الجانب الإيراني عبر منفذ المنذرية الحدودي وذلك لعدم وجود إجازة الاستيراد.

واكدت الهيئة انها مستمرة بالتدقيق والمتابعة الميدانية لكافة البضائع حيث تم إعادة إصدار عجلة إلى الجانب الإيراني عبر منفذ المنذرية الحدودي تحمل مادة “فنجان أركيلة فخاري وأقداح بلاستك” مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وذلك لعدم وجود إجازة الاستيراد الخاصة بالبضاعة المحملة”.

واكد البيانه انه “تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإصدار بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ”.

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