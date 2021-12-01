مصر تحقق فوزا صعبا امام لبنان في كأس العرب

2021/12/01 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن المنتخب المصر من تحقيق فوزا صعبا على حساب نظيره اللبناني بنتيجة (1-0)، اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة في قطر في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.

وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء بعد فاصل من الفرص الضائعة للفراعنة واستبسال كبير للاعبي لبنان، خصوصا في الشق الدفاعي بجانب الحارس مصطفى مطر نجم المباراة.

ورفع منتخب مصر رصيده بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف الجزائر المتصدر بينما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث بلا نقاط بقيادة مديره الفني التشيكي إيفان هاشيك.

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