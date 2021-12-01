2021/12/01 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مواجهات عنيفة، الأربعاء، بين عناصر حركة طالبان الأفغانية وقوات إيرانية على الحدود بين البلدين، وفقا لما نقلته مراسلة الحرة.

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