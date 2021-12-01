مصر تفوز على لبنان بهدف وحيد في بطولة كأس العرب

2021/12/01 | 18:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فاز المنتخب المصري على نظيره اللبناني بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما في ملعب الثمامة في قطر ، في ختام الجولة الاولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم .سجل هدف المباراة محمد مجدي افشة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء ./ انتهى

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