2021/12/01 | 18:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة / موندو ديبورتيفو/ الكتالونية، :" ان نادي برشلونة دخل مؤخراً في مفاوضات مع مانشستر سيتي الانكليزي ، بشأن التعاقد مع لاعبه فيران توريس، بناءً على طلب من المدرب تشافي هيرنانديز" .وقالت الصحيفة :" ان بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، لا يمانع في رحيل توريس، وبالتالي فان الأمور متوقفة على الاتفاق بين الناديين".وبينت :" ان الفارق بين مطالب السيتي وعرض برشلونة ليس كبيرا، وبالتالي طالما أن المقابل المعروض من البارسا، أعلى مما دفعه السيتيزنس لضم اللاعب من فالنسيا، فان الصفقة قريبة من الحسم"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يرغب بضم لاعب من مانشستر سيتي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يرغب بضم لاعب من مانشستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).