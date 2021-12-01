2021/12/01 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد الخبير في الشأن السياسي العراقي مناف الموسوي، اليوم الأربعاء، عن وجود تقارب يجمع الكتلة الصدرية وحزب تقدم والحزب الديمقراطي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تفاهمات وحوارات بين الكتلة الصدرية وتقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف ان "التفاهم جاء توافقا للرؤية التي طرحها الصدر بالتحول من الحكومات التوافقية إلى حكومة الأغلبية الوطنية وتشكيل كتلة موالاة"، مشيرا الى انه "ليس من المتوقع أن تجري الأمور بالسهولة الكبيرة نظرا لوجود بعض الإشكاليات التي تحتاج إلى حل".

وأفاد ان "عملية التأخير التي حدثت بالعد والفرز للنتائج ربما خففت من الإشكاليات الحاصلة ومن المتوقع أن تكون هناك حلول خصوصا وفق المبادرات المطروحة من الرئاسات الثلاث وبعض الشخصيات السياسية والتي ربما تكون مفاتيح لحل الأزمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارب يجمع الصدر والحلبوسي والبارزاني لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارب يجمع الصدر والحلبوسي والبارزاني لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).