تجدد النزاع بين عشيرتين في ذي قار .. تحشيدات عسكرية تتوافد لحله

2021/12/01 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قاركشف مصدر امني في ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تجدد الخلافات والنزاعات العشائرية بين عشيرتي الهلالين وآل عبادة في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "خلافات سابقة تجددت بين بين عشريتي الهلالين وآل عبادة في منطقة الزغيبي الواقعة بين قضائي الدواية والشطرة شمال شرقي محافظة ذي قار، حيث أدى إلى تبادل النار بين الطرفين".

وأضاف ان "النزاع تسبب بمقتل شخصين اعمارهما دون العشرين سنة"، مضيفا ان "النزاع دخل بفترة توقف بين الطرفين، فيما تزال التحشيدات العسكرية والأمنية في المنطقة تتوافد، لتلافي تجدد النزاع بين العشيرتين مرة أخرى".

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