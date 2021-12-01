تشكيلة المنتخب العراقي ونظيره اللبناني بنهائي غرب آسيا للشباب

2021/12/01 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة ( بغداد اليوم) تشكيلة منتخب العراق الشبابي و منتخب لبنان بنهائي غرب آسيا للشباب، والتي تجري منافستها على ملعب الحبيبة ببغداد.

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