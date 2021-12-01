’اتحاد غرب آسيا للشباب’ .. تشكيلة المنتخبين العراقي واللبناني قبيل المواجهة الحاسمة

2021/12/01 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تترقب الأوساط الرياضية، المباراة النهائية، بين المنتخب العراقي، ونظيره اللبناني ضمن نهائي بطولة إيرثلنك لاتحاد عرب آسيا الثانية للشباب 2021.

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وسيخوض المنتخب العراقي واللبناني المباراة بالتشكيلة أدناه:

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