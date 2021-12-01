2021/12/01 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت وكالة “تسنيم” الإيرانية اندلاع اشتباكات بين مقاتلي حركة “طالبان” الأفغانية وعناصر حرس الحدود الإيراني، اليوم الأربعاء، بسبب “سوء فهم حدودي”.وذكرت وكالة “تسنيم” المقربة من الحكومة الإيرانية أن اشتباكات وقعت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة إيرانية: اشتباكات بين “طالبان” وحرس الحدود الإيراني بسبب سوء فهم المركز الخبري الوطني.

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