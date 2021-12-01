2021/12/01 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن مقترح لرفع أجر العامل، فيما توصلت لجنة إصلاح البطاقة التموينية إلى معالجات.وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس العمل بحضور الملاكات المتقدمة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقترح حكومي لرفع أجر العامل المركز الخبري الوطني.

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