2021/12/01 | 19:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات الأفغانية تناقش حاليا الحادث مع الحركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة إيرانية تكشف سبب الاشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة إيرانية تكشف سبب الاشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).