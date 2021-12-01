مسؤول إيراني: العراق سدد قسما من مستحقات ايران

2021/12/01 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، غلام رضا مرحبا، اليوم الاربعاء، بإن قسما من ديون إيران لدى بعض الدول لاسيما العراق تم تسديدها لطهران.ونقل موقع إيران بالعربي عن مرحبا، القول إنه “متفائل بارتفاع سرعة وتيرة استرداد الشعب الإيراني لحقوقه من باقي البلدان لاسيما الدول الصديقة التي تتعرض للضغط من قبل بعض القوى”.[…]

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