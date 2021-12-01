2021/12/01 | 19:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4z5sm3bTkqI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | كيان من بغداد: تشجيع الجميع على أخذ اللقاح لنكون البلد الاول الذي تخلص من الوباء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | كيان من بغداد: تشجيع الجميع على أخذ اللقاح لنكون البلد الاول الذي تخلص من الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).