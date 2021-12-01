2021/12/01 | 19:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jFDFJToxc8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحي الصناعي في الناصرية.. تلول النفايات والشوارع الخربة ابرز المشاهد | تقرير علي الهادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحي الصناعي في الناصرية.. تلول النفايات والشوارع الخربة ابرز المشاهد | تقرير علي الهادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).