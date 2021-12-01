2021/12/01 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة تقصي الحقائق: دونا أكثر من 200 إفادة بشأن أحداث محيط الخضراء لجنة تقصي الحقائق: تمت الاستعانة بالصور وكاميرات المراقبة القريبة من الأحداث لجنة تقصي الحقائق: توصلنا إلى حقائق بعدم وجود أي أوامر بشأن فض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة تقصي الحقائق: تمت إحالة الأوراق الخاصة باحداث تظاهرات الخضراء إلى مجلس القضاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة تقصي الحقائق: تمت إحالة الأوراق الخاصة باحداث تظاهرات الخضراء إلى مجلس القضاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة تقصي الحقائق: تمت إحالة الأوراق الخاصة باحداث تظاهرات الخضراء إلى مجلس القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).