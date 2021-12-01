السلطات العراقية توقف شحنة مواد قادمة من إيران

2021/12/01 | 19:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، إعادة شحنة مواد قادمة من إيران لمخالفتها شروط وضوابط الاستيراد.

وذكرت الهيئة في بيان، 1 كانون الأول/ديسمبر، أنّ الشحنة وردت عبر الجانب الإيراني في منفذ المنذرية الحدودي وتضم "فنجان أركيلة فخاري وأقداح بلاستيكية"، دون الحصول على إجازة الاستيراد الخاصة.

وأوضح البيان، أنّ "لجنة خاصة شكلت وجرى إعادة الإصدار بالتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ".

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