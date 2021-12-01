مصدر: حمدوك سيترك منصبه إن لم يتحقق شرطان

2021/12/01 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، إنه سيغادر منصبه في حال عدم تحقق شرطين.

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