لجنة تقصي الحقائق : شهيدان باحداث محيط الخضراء واحالة الملف الى مجلس القضاء

2021/12/01 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت لجنة تقصي الحقائق ان احداث محيط الخضراء سجلت استشهاد متظاهرين اثنين .واوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي :" ان قطعات الحشد الشعبي قامت بدور مهم في التهدئة"، مشيرة الى احالة الاوراق الخاصة بالاحداث الى مجلس القضاء"./ انتهى3

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