لجنة تقصي الحقائق باحداث محيط الخضراء :لا أدلة على اوامر بحرق خيام المتظاهرين

2021/12/01 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت لجنة تقصي الحقائق باحداث تظاهرات محيط المنطقة الخضراء عدم وجود اي ادلة على اوامر بحرق خيام المتظاهرين.واوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي انه :" تمت الاستعانة بالصور وكاميرات المراقبة القريبة من الاحداث وتدوين اكثر من 200 افادة وتوصلنا الى عدم وجود اي اوامر بشأن فض التظاهرات "./ انتهى9

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