لجنة تقصي الحقائق بأحداث تظاهرات محيط الخضراء ترفع نتائجها إلى القضاء

2021/12/01 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت لجنة تقصي الحقائق بأحداث تظاهرات محيط الخضراء، اليوم الأربعاء، أن الكلمة الفصل بشأن الأحداث ستكون لمجلس القضاء.وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "دونا أكثر من 200 إفادة بشأن أحداث محيط الخضراء"، لافتة الى أنه "تمت الاستعانة بالصور وكاميرات المراقبة القريبة من الأحداث".وأضافت: "توصلنا إلى حقائق بعدم وجود أي أوامر بشأن فض التظاهرات، بالاضافة الى أنه لا توجد أي أدلة أو أوامر بحرق خيام المتظاهرين"، مؤكدة أن "أحداث محيط الخضراء سجلت استشهاد متظاهرين اثنين".وتابعت أنه "تمت إحالة الأوراق الخاصة بالأحداث إلى مجلس القضاء"، مبينة أن "قطعات الحشد الشعبي قامت بدور مهم في التهدئة".وأشارت إلى أنه "ستكون الكلمة الفصل بشأن الأحداث لمجلس القضاء".

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