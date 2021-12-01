شاهد .. البث المباشر لمباراة العراق ولبنان ضمن بطولة غرب آسيا للشباب

2021/12/01 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

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انطلقت مباراة العراق ولبنان ضمن بطولة غرب آسيا للشباب، على أرض ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

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