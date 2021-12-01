لجنة تقصي الحقائق تعلن ما توصلت إليه بشأن أحداث تظاهرات محيط الخضراء

2021/12/01 | 19:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة تقصي الحقائق، الاربعاء، ما توصلت إليه بشأن أحداث تظاهرات محيط الخضراء.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (1 كانون الاول 2021)، انه "دونا أكثر من 200 إفادة بشأن أحداث محيط الخضراء".

وأضافت، انه "تمت الاستعانة بالصور وكاميرات المراقبة القريبة من الأحداث"، مشيرة إلى انها "توصلت إلى حقائق بعدم وجود أي أوامر بشأن فض التظاهرات".

وأكدت انه "لا توجد أي أدلة أو أوامر بحرق خيام المتظاهرين"، مبينة ان "أحداث محيط الخضراء سجلت استشهاد متظاهرين اثنين".

وأوضحت انه "تمت إحالة الأوراق الخاصة بالأحداث إلى مجلس القضاء، وسيكون الاخير له كلمة الفصل في الأحداث".

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