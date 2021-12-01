اشتباك حدودي بين القوات الإيرانية وطالبان بسبب

2021/12/01 | 19:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات طالبان في أفغانستان، بسبب تجاوز مزارعين إيرانيين "الجدران" التي بنتها إيران على الحدود، الأربعاء

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