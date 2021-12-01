أحداث تظاهرات محيط الخضراء.. لجنة تقصي الحقائق تعلن التوصل لعدة حقائق

2021/12/01 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث تظاهرات محيط الخضراء وسط العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، التوصل لبعض الحقائق.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي، تابعته السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، إنها "دونت أكثر من 200 إفادة بشأن أحداث محيط الخضراء، مستعينة بالصور وكاميرات المراقبة القريبة من الأحداث".وأشارت إلى "توصلها لحقائق بعدم وجود أي أوامر بشأن فض تظاهرات محيط الخضراء".

وأفادت اللجنة بتسجيل نحو 70 إصابة خفيفة ومتوسطة وشديدة بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، مبينة أن "الأحداث أسفرت أيضاً عن استشهاد متظاهرين اثنين".وبشأن حرق خيام المتظاهرين، أكدت اللجنة أنه "لا توجود أي أدلة أو أوامر على ذلك".وأوضحت، أنه "تمت إحالة الأوراق الخاصة بالأحداث إلى مجلس القضاء"، مؤكدة أن "كلمة الفصل بشأن الأحداث ستكون بيد مجلس القضاء".وشهد محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، تظاهرات تقودها جماهير كتل وأحزاب سياسية رافضة لنتائج الانتخابات، تخللتها صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن وقوع جرحى.

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