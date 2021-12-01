بالفيديو: توالي العمليات العسكرية في هذه المنطق للحد من التحركات الارهابية

2021/12/01 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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تصاعد بنسق العمليات العسكرية في ملاحقة فلول داعش الارهابية والحد من التحركات الارهابية في بعض المناطق بمحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وأطلقت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي عملية تفتيش بإسناد من طيران الجيش تشمل العملية تفتيش وتطهير مناطق جبال مكحول وجزيرة الجيادية وطريق المسحك لملاحقة فلول داعش وتأمين تلك المناطق.وفي صلاح الدين ايضاً أعلن الحشد الشعبي إحباط محاولة تسلل لارهابيي داعش الى جزيرة العيث شرقي المحافظة.

وفي محور ديالى أنطلقت عملية أمنية مشتركة لتفتيش وتأمين ضفتي نهر الوند شمال شرق بعقوبة بدءا من جسر حلوان ومنطقة علياوة بعد رصد تحركات للارهابيين في المنطقة، في وقت أعلنت وزارة البيشمركة استشهاد وجرح اربعة من عناصرها بهجوم ارهابي في قضاء كفري ضمن حدود ديالى وكركوك.الجهود الامنية الحثيثة يرى فيها خبراء امنيون انها بالتزامن مع معلومات بمحاولة عصابة داعش التصعيد من اعتداءاتها الارهابية واستهداف النقاط الامنية والمدنيين خاصة في المناطق التي تشهد ثغرات امنية بين الحين والاخر في محافظات ديالى وصالح الدين وكركوك ونينوى.

ويؤكد مختصون اهمية مشاركة الطيران الحربي والمسير في جميع العمليات العسكرية لمعالجة الاهداف وتسهيل مهام القوات على الارض.

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