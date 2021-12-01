2021/12/01 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أمر وزير الدفاع الأمريكي قوات الحرس الوطني بتلقي لقاح كورونا أو فقد رواتبهم واعتبارهم متغيبين دون عذر عن التدريبات .وتتضمن المذكرة الداخلية التي أصدرها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع الأمريكي لـ”الحرس الوطني”: إما التطعيم أو فقد الرواتب المركز الخبري الوطني.

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