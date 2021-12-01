2021/12/01 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R9jUBMzwa_w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا ايران لا تدعم الحكومة الشيعية.؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا ايران لا تدعم الحكومة الشيعية.؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).