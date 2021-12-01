إيران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية

2021/12/01 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تبلغ 20 في المئة، باستخدام أجهزة طرد مركزية تقع في منشأة "فوردو" النووية.

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