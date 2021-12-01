لإجلاء 420 شخصًا.. العراق يسير رحلة جديدة غدا لإعادة مواطنيه العالقين من مينسك

2021/12/01 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، موعد تسيير رحلة جوية لإجلاء المئات من مواطنيه من العاصمة البيلاروسية، مينسك.

وقال ماجد الكيلاني، قنصل العراق في روسيا وبيلاروسيا، والذي أعلن أن السلطات العراقية ستنظم رحلة جوية لإجلاء 420 شخصًا من مينسك يوم 2 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح الكيلاني لوكالة سبوتنيك: "ننظم رحلات جوية لإجلاء المواطنين العراقيين من مطار مينسك، صباح الغد ستقلع طائرة من العراق وفي الساعة 12-13 ظهرًا ستغادر الرحلة مينسك وعلى متنها ركاب، سيتم إجلاء 420 مواطنًا.



وهذه الرحلة، مثل الرحلات السابقة، تم تنظيمها من قبل الحكومة العراقية".

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