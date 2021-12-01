المفوضية تكشف سبب ارسال الاسماء الفائزة والخاسرة للمحكمة الاتحادية

2021/12/01 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، عن موعد ارسال النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لـ(بغداد اليوم) ان "النتائج النهائية للانتخابات سترسل من المفوضية الى المحكمة الاتحادية العليا اليوم او غد، كما ان جميع الاسماء الفائزة والخاسرة في الانتخابات سترفع الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها".

وأضافت الغلاي ان "ارسال الاسماء الفائزة والخاسرة، على اعتبار انه يمكن للفائز ان يشغل منصب وزاري او مؤسساتي ويترك البرلمان وبالتالي يحل محله الذي يأتي بعده بأعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية الواحدة ".

وبينت المتحدثة باسم المفوضية ان "المحكمة الاتحادية العليا ليس لديها وقت محدد لغرض المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

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