شرطة واسط تصدر توضيحا حول جريمة قتل: نفذت بسلاح ابيض لا بكاتم

2021/12/01 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية شرطة واسط، اليوم الأربعاء، توضيحا بشان جريمة قتل حصلت في مدينة الكوت.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم): "تود مديرية شرطة محافظة واسط ان توضح ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول حادث مقتل المجنى عليه ( واثق ياسرخليفة الهاشمي ) في مدينة الكوت وانه قتل في سلاح كاتم ، وتؤكد قيادة الشرطة ان الحادث جنائي بحت ولا توجد اي صحة حول تداول بعض منصات التواصل على قتل المجنى عليه بسلاح كاتم وانما كان بسلاح ابيض".

ودعت الشرطة، بحسب البيان، إلى "استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية ومن خلال صفحتنا وموقعنا الرسمي شاكرين تعاون الجميع".

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