القبض على عصابة لتجارة المواد المخدرة في البصرة

2021/12/01 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت القوات الامنية القبض على عصابة ، تمتهن تجارة المواد المخدرة في قضاء الزبير غربي البصرة.وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان :" ان العصابة تتكون من اربعة اشخاص ، بضمنهم امرأة ، و تمت مصادرة الاسلحة التي كانت بحوزتها وكمية من المواد المخدرة وادوات للتعاطي "./ انتهى

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