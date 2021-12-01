2021/12/01 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته بصدد رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى بكثير من المعتاد خلال الايام القليلة المقبلة .وقال اردوغان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة أنقرة : أن ثمة زيادة قادمة لرواتب الأطباء الاختصاصيين بحدود 5 آلاف ليرة، وعامة العاملين الاخرين ألفين و500 ليرة / الدولار يساوي حاليا 13 ليرة/ .وحول تدخل البنك المركزي التركي فيما يتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية، أكد أردوغان أن هذا الأمر من صلاحيات البنك ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التركي يعلن ان حكومته بصدد رفع الحد الادنى للاجور خلال الايام القليلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التركي يعلن ان حكومته بصدد رفع الحد الادنى للاجور خلال الايام القليلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).