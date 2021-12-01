لماذا نحتاج قطعا إلى حزب طليعي للقيام بالثورة - شادي الشماوي

2021/12/01 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي ليني وولف ، جريدة " الثورة " عدد 353 ، 15 سبتمبر 2014http://revcom.us/a/353/why-you-absolutely-need-a-vanguard-party-to-make-revolution-lenny-wolff-en.htmlلماذا نحتاج إلى حزب ؟ و بخاصة ، لماذا نحتاج إلى حزب طليعي –أي إلى حزب يكرّس له أناس حي ......





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