محافظ البنك المركزي ودرجال يبحثان مشروع البطاقة المصرفية لشريحة الشباب

2021/12/01 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأربعاء، مشروع البطاقة المصرفية للشباب. وذكر بيان للبنك تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بحث مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بحضور مجموعة من ممثلي المصارف العراقية، مشروع البطاقة المصرفية للشباب". وقال مخيف، إن "البنك المركزي داعم لوزارة الشباب والرياضة ويشجع المصارف على اصدار بطاقة مصرفية تستهدف الشباب، وبما يسهم في اطلاق خدمات مصرفية مخصصة إليهم ويعزز مستويات الشمول المالي وتنويع الخدمات"، موضحا أن "تلك البطاقة ستستخدم في الجامعات والكليات والمدارس والاندية الرياضية وغيرها وسيكون لحاملها خصومات متنوعة". من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أن "هذه المبادرة ستعود بالنفع على الشباب وتتيح اطلاق خدمات متنوعة وتستخدم في المنشآت الرياضية وغيرها، وأن الوزارة ستعمل مع البنك المركزي والمصارف على شمول جميع الشباب في كافة انحاء العراق وعدم اقتصارها على منطقة او محافظة".كما رحب ممثلو القطاع المصرفي بهذه المبادرة وأكدوا رغبتهم بالمشاركة ودعم هذا المشروع في ظل توفر الدعم الكامل من قبل البنك المركزي العراقي".

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