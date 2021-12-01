2021/12/01 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لا تزال الكهرباء مقطوعة عن عشرات آلاف المنازل في اسكتلندا وشمال إنجلترا، لليوم الخامس، على التوالي، حسبما أعلن مسؤولون، إثر عاصفة اعتبرت من الأعنف في عقود.وكانت العاصفة “آروين”، التي اجتاحت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 30 ألف منزل بلا كهرباء في إنجلترا لليوم الخامس المركز الخبري الوطني.

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