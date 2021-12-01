2021/12/01 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذاكرة نازح ..تجربة تشكيلية لرجاء غالي بغداد – علي إبراهـيم الدليمي على قاعة برونز للفنون في بغداد، أقامت التشكيلية رجاء غالي، معرضها الشخصي الثاني تحت عنوان (ذاكرة نازح) الذي ضم أكثر من 20 عملاً بإحجام لا تتعدى 50 سنتمترا بتقنية الرسم بالزيت والكولاج الفني.(ما حاولت أن أنسخ الطبيعة، انما أنا مثلها) سيزان في […]

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