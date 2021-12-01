2021/12/01 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داليدا خليل تطرح أغنية جديدة بيروت – الزمان طرحت المطربة اللبنانية داليدا خليل أغنيتها الجديدة (مودي عالي) حيث بدأت الإذاعات اللبنانية والعربية ببثها.الاغنية باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر كمالا جلال خير بك ومن ألحان يوسف عراجي، كريم طــــاهر وبدر الدين بو مشوي.وقد رافق الاغنية اعلان ترويجي للفيديو كليب الخاص بالاغنية الذي تم تصويره […]

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