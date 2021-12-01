ملصقات تحث على نبذ العنف ضد المرأة

2021/12/01 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحث على نبذ العنف ضد المرأة بابل – سليم العناوي قام قسم التصميم في كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل بتوزيع ولصق بوسترات تم طباعتها في القسم تحث على نبذ العنف ضد المراة ،وياتي ذلك ضمن حملة 16 يوما والتي اطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة اعلان الامم المتحدة الخامس والعشرين من تشرين الثاني من […]

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