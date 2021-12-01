السعودية.. شكوى لوزير الصحة عبر تويتر من طبيب حوّل مصابا بجلطة لمركز الشرطة

2021/12/01 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مواطن سعودي شكوى لحساب وزير الصحة المملكة فهد الجلاجل بتويتر قال فيها إن "طبيبًا حول مصابًا بجلطة إلى قسم الشرطة بعدما زعم أن المصاب مخمور وغير طبيعي"، وطالب المواطن من الوزير معاقبة الطبيب.

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