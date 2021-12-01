ارتفاع حصيلة القتلى في إطلاق النار بمدرسة في ميشيغان الأميركية

2021/12/01 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأميركية، الأربعاء، وفاة طالب في السابعة عشرة من عمره، جراء إصاباته في واقعة إطلاق النار في مدرسة بولاية ميشيغان، الثلاثاء.

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