حق المحكمة الاتحادية في رفض المصادقة أو رفض نتائج الانتخابات

2021/12/01 | 20:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي التميمي

هل تمتلك المحكمة الاتحادية العليا رفض المصادقة أو المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات...؟

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أرى:

1- بعد أن بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكافة الطعون الانتخابية، وقيام مجلس المفوضية باعلان الفائزين، ليقوم الأخير لاحقاً برفع الأسماء الفائزة بالانتخابات الـ٣٢٩ فائز إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة ٩٣ فقرة سابعاً من الدستور العراقي.

2- وهذه المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الأول إلى الأخير، وهل كانت موافقة للدستور والقانون من عدمه، حيث أن هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج، وهذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض، حيث أن ذلك من النظام العام، والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين.

3- المحكمة الاتحادية وفق ما تقدم إما تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام ٢٠١٨، عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائيه عليهم، أو أن لا تصادق أو ترفض التصديق بناءً على خروقات دستورية أو قانونيه أو طعون تحمل الأدلة، فلها - اي المحكمة الاتحادية العليا - أن تأخر المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية.

يبقى القضاء الدستوري الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية.

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