2021/12/01 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -4-p3EzcmdE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا لم تكشف الحكومة عن مُنفذ اغتيال الكاظمي؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا لم تكشف الحكومة عن مُنفذ اغتيال الكاظمي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).